La casa della Fondazione Carisp si rifà il look | quattro mesi di lavori per il Palazzo del Monte di Pietà

La storica casa della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si trasforma: quattro mesi di lavoro per rinnovare il Palazzo del Monte di Pietà, simbolo di tradizione e storia. Le impalcature avvolgono l'edificio, segnando un nuovo capitolo di restauro e valorizzazione. Un intervento che non solo preserva l’architettura, ma ne esalta anche il fascino senza tempo. La rinascita è ormai alle porte, pronta a riscrivere il volto di questo prezioso patrimonio cittadino.

Il palazzo Monte di pietà, sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in corso Garibaldi 45, si rifà il look. Da un paio di settimane la facciata dello storico edificio è stata coperta da ponteggi e impalcature, costruite per un intervento di manutenzione straordinaria che prevede il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La casa della Fondazione Carisp si rifà il look: quattro mesi di lavori per il Palazzo del Monte di Pietà

In questa notizia si parla di: fondazione - look - palazzo - monte

Uno sportello psicologico gratuito per gli studenti: l’iniziativa della fondazione Di Liegro - Scopri lo sportello psicologico gratuito dedicato agli studenti, un’iniziativa della Fondazione di Liegro a Roma, pensata per offrire supporto e ascolto in un momento di difficoltà.

LE OPERE DI ELLIOTT ERWITT PER LA PRIMA VOLTA IN SICILIA La Fondazione Federico II porta a Palazzo Reale di Palermo le immagini di uno dei più grandi maestri della storia della fotografia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Consolato Vai su Facebook

Mostra “Rivoluzione Galileo. L’arte incontra la scienza”; Nuovo look per i Benefattori del Monte di Pietà; At the Fondazione Prada, “Monte di Pietà” Reveals Thousands of Objects That Speak of Us.

'I marmi del re', un volume sul restauro di Palazzo Madama - "L'intervento sull'avancorpo centrale di Palazzo Madama racconta molto di ciò che la Fondazione Crt è e vuole essere: un'alleata della bellezza, della memoria e del futuro". Secondo msn.com

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna destina al territorio 5.744.000 euro nel 2025, lo stesso importo di erogazioni del 2024 - Nella sua “casa” ravennate che affaccia su Piazza Kennedy – Palazzo Rasponi dalle teste ... Da ravennanotizie.it