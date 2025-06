La Carrarese non affronterà Silvio Baldini Il tecnico di Canevara lascia il Pescara

La Carrarese non affronterà Silvio Baldini sulla panchina del Pescara nella prossima stagione: il tecnico apuano ha scelto di lasciare il club adriatico per motivi familiari, interrompendo così un rapporto professionale e personale molto saldo. La sua decisione apre nuovi scenari nel calcio italiano, mentre la società si prepara a confrontarsi con altri allenatori e sfide emozionanti. La stagione si preannuncia ricca di sorprese e spunti interessanti...

La Carrarese non affronterà Silvio Baldini come avversario il prossimo anno sulla panchina del Pescara. Il tecnico apuano ha sciolto le riserve decidendo di lasciare per motivi familiari la formazione adriatica del cui ritorno in Serie B è stato il grande artefice. Saltato l’incontro a distanza col proprio vecchio mister, con cui è rimasto un ottimo rapporto, la società del presidente Manrico Gemignani ritroverà diversi altri allenatori contro i quali si è già misurata quest’anno. Alcuni di loro hanno cambiato panchina come Inzaghi (Palermo), Sottil (Modena), Caserta (Bari), Pagliuca (Empoli) e Bianco (Monza). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net