La carica dei 12 dell’Omero | Noi controcorrente | non vogliamo essere i soli

La carica dei dodici dell’Omero non si ferma di fronte alle sfide: sono i maturandi del liceo classico di Niguarda, pronti a lasciare il segno. Con determinazione e passione, trasmetteranno il testimone agli studenti di domani, affinché l’Omero continui a vivere e a crescere. Perché il futuro di questa scuola di periferia non è scritto, e noi crediamo che il suo spirito meriti di resistere e prosperare.

Sono in dodici i maturandi del liceo classico Omero, in zona Niguarda. "Poi passeremo il testimone direttamente agli studenti che saranno in terza a settembre. Ma speriamo che non siano loro a dover scrivere l’ultimo capitolo della nostra storia: l’Omero deve avere futuro". A settembre non ci saranno prime del classico di via Gatti, né seconde, né quinte. Ma non s’arrende il classico di periferia e i suoi primi strenui sostenitori sono proprio i maturandi che ieri hanno archiviato la versione di latino. "Non ci aspettavamo Cicerone, fa parte del programma di quarta, figuriamoci il Cicerone filosofo – commentano ai cancelli Viola Bertocchi e Francesco De Censo, i primi ad uscire –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La carica dei 12 dell’Omero: "Noi, controcorrente: non vogliamo essere i soli"

In questa notizia si parla di: omero - carica - controcorrente - vogliamo

La carica dei 12 dell’Omero: Noi, controcorrente: non vogliamo essere i soli.

La carica dei 12 dell’Omero: "Noi, controcorrente: non vogliamo essere i soli" - Per i prossimi due anni il liceo classico di periferia non avrà diplomati "Lasciamo il testimone ai ragazzi di terza e non ci arrendiamo: è un gioiello". Come scrive ilgiorno.it

Omero nel Baltico, Troia è in Finlandia e i Ciclopi abitavano la Norvegia. La teoria del professor Felice Vinci ispirata da Plutarco - In questa nuova puntata delle ‘Interviste dell’Impossibile‘ vogliamo raccontare la storia ... Segnala ilfattoquotidiano.it