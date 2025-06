Dopo aver stuzzicato la curiosità con misteriosi sticker per le strade di Milano, la cantautrice italo-spagnola Saintess svela il suo primo EP intitolato “LUCE”. Questa affascinante raccolta di otto brani, nata dalla collaborazione con Viceversa Records e Pulp Records, promette di illuminare il panorama musicale. La sua musica, un mix di emozioni e stile unico, vi accompagnerà in un viaggio intenso e coinvolgente. Scopri tutti i dettagli di questa nuova avventura sonora.

La cantautrice italo-spagnola Saintess pubblica il suo primo EP dal titolo “ LUCE ”. Tutti i dettagli. Dopo aver lasciato degli sticker in giro per Milano, che preannunciavano qualcosa in arrivo, la cantautrice italo-spagnola Saintess pubblica il suo primo EP dal titolo “ LUCE ” ( https:push.fmpsluce; Viceversa RecordsPulp Records), fuori ora in digitale e in formato CD (disponibile nel suo shop ). Una raccolta di 8 brani, realizzata con il contributo di NUOVOIMAIE, che segna il suo debutto discografico. Un progetto che unisce un sound R&B, pop e caldo ma anche dark, triste e malinconico. Nell’EP, dolore e amore convivono con malinconia e speranza. 🔗 Leggi su 361magazine.com