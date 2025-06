La camera dei comuni britannica approva un progetto di legge sul suicidio assistito

Il dibattito sulla fine della vita si accende nel Regno Unito: il 20 giugno, la Camera dei Comuni ha approvato in seconda lettura un progetto di legge che lega il suicidio assistito a specifici malati terminali. Una decisione che potrebbe rivoluzionare i diritti e le scelte personali, aprendo nuove riflessioni etiche e legali. Ma cosa comporta realmente questa proposta? Approfondiamo insieme i dettagli delle leggi in evoluzione.

Il 20 giugno la camera dei comuni britannica ha approvato in seconda lettura un progetto di legge che legalizza il suicidio assistito per alcuni malati terminali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La camera dei comuni britannica approva un progetto di legge sul suicidio assistito

