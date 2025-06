La camera dei comuni britannica approva un progetto di legge sul suicidio assistito

Il Parlamento britannico fa un passo storico approvando, in seconda lettura, una legge che legalizza il suicidio assistito per alcuni malati terminali. Un tema delicato e complesso che apre nuove frontiere etiche e morali, coinvolgendo cittadini, medici e legislatori. La decisione, ancora da ratificare definitivamente, mette in discussione i confini tra diritto alla vita e libertà individuale. Resta da capire quali saranno le implicazioni di questa svolta rivoluzionaria.

Il 20 giugno la camera dei comuni britannica ha approvato in seconda lettura un progetto di legge che legalizza il suicidio assistito per alcuni malati terminali.

Suicidio assistito, via libera dalla Camera dei Comuni per adulti con meno di 6 mesi di vita - Via libera della Camera dei Comuni britannica alla legge che consente il suicidio assistito agli adulti con meno di 6 mesi di vita ... Segnala ilfattoquotidiano.it