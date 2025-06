La Boxing Improta fa il pieno di medaglie al Road to Predator XFC 2025

La Boxing Improta si distingue ancora una volta nel panorama sportivo, portando a casa un bottino di medaglie al “Road to Predator XFC 2025”. Con 13 atleti agonisti in gara presso il Palazzetto dello Sport di Mondragone, la squadra ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento, conquistando quattro oro nella categoria “Elite”. Questa impresa testimonia il valore e la crescita del team, che si prepara con entusiasmo a nuove sfide e successi.

