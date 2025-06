La Borzanese travolge il Leguigno In porta debutta Davoli 15 anni

Un'altra dimostrazione di forza e determinazione per la Borzanese, che travolge il Leiguigno con un netto 4-0 nel debutto stagionale di Davoli, appena 15enne. La squadra di Bonini si impone senza rivali grazie a un gioco fluido e a una prestazione convincente. Un inizio promettente che infiamma l'entusiasmo del nostro pubblico: la stagione è appena cominciata e c’è ancora molto da scoprire!

BORZANESE 4 LEGUIGNO 0 BORZANESE: Davoli, Stefano Ametta (82’ Strozzi), Mercati, Carta, Reggiani, Gigli, Tahiri (63’ Poli), Caporali, D’Este, Gabriele Ametta, Mesoraca (52’ Spallanzani). A disp.: Giavelli, Paolini, Bertolani, Margini. All.: Bonini. LEGUIGNO: Tarabelloni, Riolo (85’ Gualandri), Gianluca Rabotti (68’ Davide Ghirelli), Galli, Drudi, Caselli, Palermo (74’ Costoli), Matteo Ghirelli (68’ Grande), Cappelluzzo, Falbo (86’ Favali), De Rinaldis. A disp.: Salvi, Koshi, Cortese, Alessandro Rabotti. All.: Galasso. Arbitro: Sermolino (Amoruso – Cilloni). Reti: 38’ Mesoraca; 52’ D’Este; 57’ Spallanzani; 81’ Stefano Ametta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Borzanese travolge il Leguigno. In porta debutta Davoli, 15 anni

