La minaccia di Putin di usare una "bomba sporca" contro l'Ucraina rappresenta un punto di svolta nel conflitto, suscitando timori e tensioni internazionali. Il presidente russo avverte che tale azione sarebbe "l'ultimo errore" di Kiev, sottolineando la gravità delle conseguenze di un simile passo. In un panorama geopolitico già complesso, questa dichiarazione evidenzia quanto siano delicate le linee di confronto tra le parti e quanto sia cruciale evitare escalation devastanti. Forse questo sarebbe il...

L'uso di una "bomba sporca" contro la Russia sarebbe "l'ultimo errore" di Kiev. L'ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass. L'uso di una "bomba sporca" contro la Russia "sarebbe un errore colossale da parte di quelli che chiamiamo neonazisti che si trovano oggi sul territorio dell'Ucraina. Forse questo sarebbe il loro ultimo errore", ha detto Putin, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ucraina possa sganciare una "bomba sporca" sul territorio russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La bomba sporca sarebbe il vostro ultimo errore". La minaccia di Putin

