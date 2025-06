La Beta 2 di Android 16 QPR1 porta sui Pixel una nuova animazione per Gemini e non solo

Scopri come la Beta 2 di Android 16 QPR1 rivoluziona l’esperienza sui Pixel, introducendo una raffinata animazione per Gemini e altre novità sorprendenti. Questa versione promette di rendere l’interazione più fluida ed elegante, elevando ulteriormente il coinvolgimento degli utenti. Se sei curioso di scoprire tutte le funzionalità che questa beta porta con sé, continua a leggere e lasciati sorprendere dalle innovazioni in arrivo.

La Beta 2 di Android 16 QPR1 sta portando sui Pixel una nuova animazione per quando richiamiamo Gemini tramite il pulsante di accensione.

