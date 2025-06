La battaglia tra Giorgetti e i servizi sulla presenza di Unicredit in Russia Gli 007 dissero che bloccare gli sportelli a Mosca era un rischio e la Farnesina era d’accordo – Il documento

La controversia tra Giorgetti e i servizi segreti sulla presenza di Unicredit in Russia svela tensioni che coinvolgono interessi strategici e geopolitici. Mentre le autorità valutano rischi e rischi politici, la battaglia per la scalata di Bpm da parte di Unicredit si intensifica, con Orcel che denuncia il ruolo del golden power come ostacolo. Se questa situazione persiste, l’operazione potrebbe essere definitivamente compromessa, lasciando il futuro della banca in bilico.

La battaglia sulla scalata di Bpm da parte di Unicredit è ancora in pieno svolgimento e anzi, il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel ha dato un’intervista a Repubblica lamentando il fatto che quella che amministra è l’unica banca a cui è stato applicato il golden power da parte del governo e che se le cose proseguiranno come accaduto nelle ultime settimane – anche se l’Antitrust europeo ha dato il suo ok all’operazione – l’ops sarĂ interrotta e a quel punto «resterĂ Credit Agricole come azionista di riferimento, col 20% o forse di più». Il rapporto con la Russia . Il tema che Orcel cita per primo, però, riguarda le prescrizioni arrivate dal governo con la golden power che impongono a Unicredit di ridurre fino alla chiusura le attivitĂ in Russia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: unicredit - battaglia - giorgetti - servizi

La battaglia tra Giorgetti e i servizi sulla presenza di Unicredit in Russia. Gli 007 dissero che bloccare gli sportelli a Mosca era un rischio (e la Farnesina era d’accordo) - Il documento.

“Daremo risposte a Unicredit”. Giorgetti e Tajani allo scontro - il perimetro delle interlocuzioni con Unicredit resta quello del monitoraggio previsto dal decreto golden power. informazione.it scrive

“Daremo risposte a Unicredit”. Giorgetti e Tajani allo scontro - il perimetro delle interlocuzioni con Unicredit resta quello del monitoraggio previsto dal decreto golden powe ... Come scrive repubblica.it