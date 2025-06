La battaglia di Auletta | No a un nuovo parcheggio al posto del prato

La battaglia di Auletta si infiamma: niente nuovo parcheggio al posto del prato in via Valgimigli, zona Cisanello. La lista Una città in Comune si oppone con fermezza all’ipotesi di cementificare un’area a verde, come emerso dalla recente interrogazione del consigliere Francesco Auletta. Dalla risposta dell’assessore Dringoli, infatti, si evidenzia la volontà di preservare gli spazi verdi. Una posizione chiara e decisa per tutelare il patrimonio naturale della nostra città .

AltolĂ ad un nuovo parcheggio al posto di un'area a verde in via Valgimigli zona Cisanello. La lista Una cittĂ in Comune si oppone all'ipotesi di nuovo asfalto. "E' questo quello che è emerso grazie ad una nostra interrogazione – dichiara il consigliere Francesco Auletta - su eventuali progetti relativi all'area verde di fronte alla Coop di Cisanello, angolo via Valgimigli, via Luzzatto. Dalla risposta dell'assessore Dringoli, infatti, si apprende che è interesse della stessa Coop realizzare "spazi a parcheggio" in tale area.Da parte nostra siamo assolutamente contrari a questa proposta perchĂ© la riteniamo profondamente sbagliata e faremo di tutto per bloccarla, come del resto abbiamo giĂ fatto, vittoriosamente, nel 2017-2018 quando in quella stessa area l'amministrazione di centrosinistra avrebbe voluto approvare la realizzazione di un nuovo supermercato".

