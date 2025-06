La Banca europea per gli investimenti aumenta la spesa in difesa | finanzierà una base tedesca in Lituania

In un mondo in rapido cambiamento, la Banca Europea per gli Investimenti rafforza il suo impegno, aumentando i fondi destinati alla sicurezza e alla difesa. Con un record di 100 miliardi di euro nel 2025, rispetto ai 95 stimati all'inizio dell’anno, l’UE punta a consolidare la propria presenza strategica, finanziando tra l’altro una nuova base militare in Lituania per la brigata tedesca. Una mossa che segna una svolta decisiva nella politica di sicurezza europea.

I ministri delle Finanze della Ue riuniti nel consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti hanno approvato un aumento al tetto dei finanziamenti previsti nel 2025 alla cifra record di 100 miliardi, rispetto ai 95 stimati a inizio anno, soprattutto per potenziare gli investimenti in sicurezza e difesa. La Bei finanzierà tra l’altro la costruzione di una nuova base militare in Lituania destinata alla brigata tedesca della Bundeswehr, nell’ambito della cooperazione Nato. La decisione arriva dopo che lo scorso anno la Bei ha allentato i vincoli ai prestiti alla difesa eliminando la percentuale minima di uso civile delle tecnologie e progetti che finanzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Banca europea per gli investimenti aumenta la spesa in difesa: finanzierà una base tedesca in Lituania

In questa notizia si parla di: investimenti - banca - europea - difesa

Opportunità di investimenti e previdenza:. Banca Generali presenta le nuove strategie - Banca Generali presenta un road-show dedicato alle nuove strategie di investimento e previdenza, mirato ad accompagnare le famiglie in un contesto finanziario in evoluzione, influenzato dai cambiamenti globali e dai dazi di Trump.

Il Fondo europeo per gli investimenti, parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) - ha investito 40 milioni in Keen Venture Partners, fondo venture capital europeo che sta investendo nelle startup della difesa. Su http://Startmag.it Vai su X

Due ottime notizie: la decisione della Banca Mondiale di rimuovere il veto al finanziamento di progetti nucleari e l’ingresso dell’Italia come membro effettivo dell’Alleanza Europea per il #nucleare. Ormai non ci sono davvero più scuse all’immobilismo, il nuclea Vai su Facebook

Banca europea investimenti triplica prestiti difesa a 3 mld euro Da Reuters; Bei sempre più banca della difesa: finanziamenti per un miliardo nel 2024, e si vuole raddoppiare nel 2025; Banca europea investimenti triplica prestiti difesa a 3 mld euro.

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025 Gaza - La Banca europea per gli investimenti aumenta il tetto dei finanziamenti per progetti di difesa, inclusa la base militare tedesca in Lituania ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Bei porta a 100 miliardi i finanziamenti 2025, sprint difesa - Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha approvato un aumento al tetto dei finanziamenti previsti nel 2025 alla cifra record di 100 miliardi, rispetto ai 95 stimati a i ... Secondo ansa.it