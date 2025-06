La balenottera nuota nel Golfo di Napoli | il video dal traghetto tra Capri e Penisola Sorrentina

Un sorprendente spettacolo della natura si è appena mostrato nel Golfo di Napoli: una maestosa balenottera nuota nelle acque tra Capri e la Penisola Sorrentina, immortalata da un traghetto. È il secondo avvistamento in pochi giorni, dopo quello tra Ischia e Procida. Un richiamo alla bellezza e alla fragilità del nostro ecosistema marino, che merita tutta la nostra attenzione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa straordinaria scoperta.

Una balenottera è stata avvista e filmata da un traghetto tra Capri e Penisola Sorrentina, nel golfo di Napoli. Si tratta del secondo avvistamento in pochi giorni. Un'altra balenottera era stata osservata tra Ischia, Procida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: balenottera - golfo - napoli - traghetto

La balenottera nuota nel Golfo di Napoli: il video dal traghetto tra Capri e Penisola Sorrentina; Sorpresa nel Golfo di Napoli: avvistata una balenottera, ecco le spettacolari immagini; Cetacei, il golfo di Napoli paradiso delle balene. E diventa “important marine mammal area”.

II saluto di una balenottera all'imbarcazione che la incrocia tra Costiera Amalfitana e Capri - Una balenottera comune spunta dalla superficie dell'acqua, al largo di Massa Lubrense sulla rotta per Capri, nel cuore del golfo di Napoli: si mostra per tre volte, prima di tornare in profondità. Si legge su napoli.repubblica.it

Mareggiata nel golfo di Napoli, traghetto Caremar sballottato dalle onde - Un traghetto di linea, l'unico riuscito a salpare stamattina da Capri, il Naiade della compagnia Caremar ... quotidiano.net scrive