Kuala Lumpur proteste nelle strade contro Israele e gli Usa | le immagini

A Kuala Lumpur, le strade si sono riempite di passione e sdegno: decine di manifestanti hanno protestato contro il sostegno degli USA a Israele, chiedendo giustizia per Gaza e solidarietà con la Palestina. Dopo la preghiera del venerdì, la folla ha marciato verso l’ambasciata americana, sventolando bandiere e cartelloni che reclamano l’arresto di Netanyahu e la fine dell’occupazione. Le immagini di questa mobilitazione testimoniano come il mondo si mobiliti per un destino comune.

