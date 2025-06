Krstovic lontano il Leeds piazza l’offerta | Lecce con alte pretese

Il calcio di giugno si sta infiammando, con le squadre che cercano di finalizzare i loro piani prima della finestra estiva. La Roma, in particolare, lavora intensamente per raccogliere i fondi necessari a rispettare i parametri UEFA, lasciando spazio a trattative che si sviluppano tra tensioni e opportunità . Tra queste, spiccano nomi come Bonny, che potrebbero fare gola a molti club pronti all’assalto. Ma quali saranno le scelte definitive?

Ancora 10 giorni per la Roma per raccogliere i soldi necessari per rientrare nei parametri imposti dalla UEFA, e proprio in quest'ottico sta lavorando il club per assicurarsi poi un luglio dedicato agli acquisti. Chiaro che, così facendo, qualcosa rimane per strada in questo mese di giugno, giocatori che interesserebbero ai giallorossi ma che stanno trovando terreno fertile in altre squadre pronte all'affondo. È questo il caso di Bonny e Sulemana ma non solo, visto che un obiettivo dei capitolini come Nikola Krstovic è oggi più lontano. Non un'esplicita richiesta di Gasperini ma poco ci manca, per quello che, nelle sue mani, avrebbe tutte le capacità per diventare un nuovo piccolo Retegui.