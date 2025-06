KPop Demon Hunters la recensione | un film d' animazione dove la musica può salvare il mondo

KPop Demon Hunters è un'innovativa avventura animata che unisce musica, azione e magia, dimostrando come il potere del canto possa davvero salvare il mondo. Al centro della storia, tre star del K-Pop si trasformano in cacciatrici di demoni, affrontando minacce oscure con il ritmo e la passione che li contraddistinguono. Su Netflix, questo film dimostra che la musica può essere un'arma potente contro il male, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa succede quando i sogni si incontrano con l'azione.

Al centro di KPop Demon Hunters la storia di tre cantanti ai vertici delle classifiche che, nel tempo libero, sono anche cacciatrici di demoni e si trovano ad affrontare un nuovo nemico. Su Netflix. Il K-Pop macina numeri da capogiro ormai ovunque, dopo aver varcato i confini nazionali per diffondersi, con proporzioni più o meno contagianti, in ogni angolo del pianeta. Non deve perciò stupire l'arrivo su Netflix di un film d'animazione che vede al centro del racconto proprio una pop-band coreana tutta femminile, immersa in un mondo fantastico dove i demoni minacciano l'esistenza dell'umanità e soltanto la musica può "accendere l'anima e unire la gente". 🔗 Leggi su Movieplayer.it