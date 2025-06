Kolo Muani Juventus | i bianconeri provano a trattare per strappare un prestito! Di contro il PSG risponde chiedendo un’altra condizione! Cosa filtra

La Juventus fa sul serio per Randal Kolo Muani, desiderosa di blindarlo in prestito anche per la prossima stagione. Tuttavia, il PSG si oppone, proponendo un’altra condizione che al momento filtra tra le parti. La doppietta contro l’Al Ain ha acceso l’interesse dei bianconeri, pronti a correre contro il tempo per assicurarsi le prestazioni del talento francese, ma la trattativa resta aperta e incerta.

Kolo Muani Juventus: Madama spinge per la permanenza del francese in prestito, ma il PSG chiede di optare per quell’altra condizione: cosa filtra. La doppietta che ha rifilato all’Al Ain sta spingendo la Juventus a fare in fretta per assicurarsi le prestazioni di Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione. Sul francese i bianconeri hanno le idee molto chiare: confermarlo attraverso un altro anno in prestito. Tuttavia, convincere il PSG sarà molto difficile. Secondo quanto riporta l’edizione del QS, il club parigino ha piani leggermente diversi per il classe 1998: pur non essendo un profilo su cui puntare per il futuro, i francesi vorrebbero monetizzare quanto più possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus: i bianconeri provano a trattare per strappare un prestito! Di contro il PSG risponde, chiedendo un’altra condizione! Cosa filtra

