Kolo Muani Juventus Comolli vuole chiudere in fretta | svelate formula e cifre per la permanenza dell’attaccante francese Il piano del club

La Juventus accelera sul fronte Kolo Muani: il club bianconero è determinato a chiudere la trattativa in tempi rapidi, con Comolli già in pressing sul PSG per definire formula e cifre. La volontà del francese di restare e l’obiettivo di consolidare l’attacco rendono questa operazione una priorità. Ecco i dettagli esclusivi sul piano della Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, un investimento strategico per il futuro.

Kolo Muani Juventus, svelate formula e cifre: ecco il piano del club bianconero per la conferma del centravanti francese. Ultimissime. Le dichiarazioni di Kolo Muani sono state già recepite da parte della dirigenza della Juventus. La volontà di entrambe le parti, infatti, è ormai chiara ed è quella di proseguire insieme. Comolli ha già avviato i contatti con il PSG per trovare un accordo: l’idea della dirigenza dei bianconeri sarebbe quella di prolungare il prestito per un altro anno, con riscatto obbligatorio nel 2026 a una cifra già fissata (intorno ai 40 milioni ). A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Comolli vuole chiudere in fretta: svelate formula e cifre per la permanenza dell’attaccante francese. Il piano del club

In questa notizia si parla di: muani - juventus - kolo - svelate

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Kolo Muani Juventus, svelate formula e cifre: ecco il piano; Mercato Juve, Kolo Muani e Conceicao verso la permanenza?; Juventus, ecco Kolo Muani. Svelato il mistero del video cancellato dai bianconeri..

Kolo Muani Juventus, svelata la volontà dell’attaccante: il giocatore spinge per quella soluzione! Rivelazione sul futuro del centravanti francese - La rivelazione sul futuro dell’attaccante di proprietà del PSG Gianni Balzarini, inviato di Sport Mediaset, ha fornito importanti aggiornamenti ... Da juventusnews24.com

Kolo Muani nell'undici della prima giornata - La FIFA, insieme all'emittente ufficiale DAZN, ha svelato l'undicesimo tipo della prima giornata del Campionato Mondiale di Calcio. tuttojuve.com scrive