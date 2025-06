Kolo Muani e Conceiçao gol e segnali Ma quanto costerebbe alla Juve tenerli entrambi?

Kolo Muani e Conceição stanno facendo parlare di sé grazie alle loro prestazioni sorprendenti al Mondiale, come Higuain e Khedira nel 2018. Ma quanto costerebbe alla Juventus avere entrambi in squadra? Tra segnali di crescita e potenzialità, il loro acquisto potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro bianconero, aprendo scenari interessanti sul mercato e rafforzando la rosa con giovani talenti dal grande futuro.

Il francese e il portoghese all'esordio Mondiale come Higuain e Khedira nel 2018, grazie alle rispettive doppiette contro l'Al Ain. Simili in campo, situazioni diverse sul mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kolo Muani e Conceiçao, gol e segnali. Ma quanto costerebbe alla Juve tenerli entrambi?

