Kim Aris figlio della attivista e leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi festeggia con una corsa di 10 chilometri a Londra

Kim Aris, figlio della coraggiosa leader birmana Aung San Suu Kyi, ha scelto di celebrare il suo ottantesimo compleanno con una simbolica corsa di 10 km a Hyde Park, Londra. Un gesto che unisce amore e protesta, mentre la madre rimane ancora in carcere, simbolo delle sfide che affrontano coloro che lottano per la democrazia nel Myanmar. La sua corsa diventa un invito a non dimenticare le ingiustizie e a sperare in un futuro di libertà e giustizia.

L ondra, 19 giu. (askanews) – Kim Aris, figlio della attivista e leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi festeggia l’80esimo compleanno della madre, ancora in carcere, con una corsa di 10 chilometri a Hyde Park, a Londra. Leggi anche › Condannata a 33 anni di carcere, la leader birmana Aung San Suu Kyi è stata graziata “Mia madre è in prigione da quattro anni e mezzo. Il Paese è in pieno subbuglio e questa è solo un’estensione dei decenni di governo militare che abbiamo vissuto. Ma questo momento è il peggiore in Birmania, per quanto mi riguarda. E ovviamente penso a mia madre, visto che oggi è il suo compleanno”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kim Aris, figlio della attivista e leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi, festeggia con una corsa di 10 chilometri a Londra.

