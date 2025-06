Kevin Feige conferma il collegamento tra Avengers | Doomsday e i Fantastici Quattro

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha finalmente svelato un collegamento cruciale tra gli universi narrativi di Avengers: Doomsday e I Fantastici Quattro – Gli inizi. Durante la fiera CineEurope, ha confermato che gli eventi del nuovo film dei Fantastici Quattro si intrecceranno direttamente con la trama di Avengers: Doomsday, aprendo un nuovo capitolo ricco di suspense e sorprese. L’attesa dei fan cresce, lasciando immaginare cosa riserverà il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha ufficialmente confermato un collegamento narrativo diretto tra due dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe, rivelando che gli eventi de I Fantastici Quattro – Gli inizi condurranno direttamente alla trama di Avengers: Doomsday. L'annuncio di Feige, fatto durante una presentazione alla fiera CineEurope, consolida le speculazioni dei fan, innescate da una scena post-credit in Thunderbolts*. La conferma definisce il film introduttivo della First Family non solo come una storia a sé stante, ma come un prologo cruciale per il prossimo grande evento crossover degli Avengers.

