Katz ' ho ordinato di intensificare gli attacchi a Teheran'

In un momento di crescente tensione internazionale, il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha dato il via a una strategia decisiva: intensificare gli attacchi contro obiettivi chiave del regime iraniano a Teheran. Questa mossa mira a destabilizzare e indebolire le fondamenta del potere iraniano, colpendo simboli di oppressione e strutture militari strategiche. La situazione si fa sempre più complessa, e le implicazioni potrebbero ridefinire l’equilibrio regionale e globale.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato di aver ordinato all'Idf di "intensificare gli attacchi contro obiettivi del regime a Teheran " per "destabilizzare" il regime iraniano. Lo riporta Times of Israel. "Dobbiamo colpire tutti i simboli del regime e i suoi meccanismi di oppressione, come i Basij, così come la base del potere del regime, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ", ha dichiarato Katz stamani in una riunione con il capo di Stato Maggiore dell'esercito, Eyal Zamir, e altri alti ufficiali. Katz ha affermato che Israele deve procedere a "un'evacuazione di massa della popolazione da Teheran, al fine di destabilizzare il regime e aumentare la deterrenza in risposta al lancio di missili sul fronte interno israeliano, continuando al contempo a colpire strutture e scienziati per contrastare il programma nucleare iraniano, fino al pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net