Kate Middleton rinuncia ad altri eventi dopo il Royal Ascot Ma il Palazzo chiarisce

Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, ha sorpreso tutti rinunciando all’ultimo momento al Royal Ascot, alimentando speculazioni sulla sua salute. Il Palazzo reale ha chiarito la situazione, ma l’incertezza persiste. La principessa, inoltre, ha deciso di saltare anche altri eventi programmati la prossima settimana, lasciando i sudditi e gli osservatori a chiedersi cosa stia succedendo dietro le quinte. Eventi che, ora più che mai, assumono un ruolo cruciale nel capire il suo stato e i suoi progetti futuri.

Kate Middleton ha rinunciato a partecipare al Royal Ascot, la sua assenza è stata annunciata all'ultimo, sollevando nuove preoccupazioni sulla sua salute. Il Palazzo spiega il mistero di questo forfait ma la Principessa del Galles rinuncia ad altri eventi in programma la prossima settimana. Kate Middleton, il mistero del forfait e la gaffe del Royal Ascot. Mercoledì 18 giugno era stata annunciata la presenza di Kate Middleton al Royal Ascot, ma qualche minuto prima che entrassero le carrozze con i membri della Famiglia Reale all'ippodromo, il Palazzo ha annunciato che la Principessa del Galles non ci sarebbe stata.

