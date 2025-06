Kane sarà presente ad uno show indipendente con anche ex WWE e star AEW

Glenn “Kane” è pronto a sorprendere ancora una volta, questa volta in un contesto tutto nuovo: uno show indie che riunisce ex WWE e star AEW. Dopo aver scritto pagine luminose nella storia del wrestling, il suo spirito competitivo si riaccende sul ring, dimostrando che anche oltre il quadrato, Kane sa come lasciare il segno. Una presenza che unisce passato glorioso e futuro imprevedibile: Kane ad uno show indie.

Kane indubbiamente occupato un posto di primo piano nella storia WWE. La sua è stata una carriera di successo culminata con l’introduzione nella Hall Of Fame Classe 2021. Per quanto riguarda l’extra ring, si è poi dato alla politica ricoprendo il ruolo di sindaco della Contea di Knox, Tenessee, per due mandati. Da ultimo ha sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump nelle ultime elezioni presidenziali. Kane ad uno show indie. Glenn “Kane” Jacobs sarà presente, per una sessione di meet & greet, allo show della Northeast Wrestling “Wrestling Under The Stars” in programma il prossimo 19 luglio in Ohio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net