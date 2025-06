Kallas mente sulle sanzioni Ue a Israele per modificare l’accordo con Tel Aviv non serve l’unanimità

dopo che Kallas ha minimizzato le sanzioni UE contro Israele, sostenendo che non è necessaria l’unanimità per modificare l’accordo con Tel Aviv, emergono dubbi sulla reale posizione dell’Unione. La recente visita di Kaja Kallas e le sue dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla coerenza dell’UE nel condannare le violazioni dei diritti umani, sollevando interrogativi su quanto siano davvero efficaci e condivise le politiche europee in questa delicata fase internazionale.

Quando Kaja Kallas a marzo incontrò a Tel Aviv il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, affermando "we are very good partners", l'europarlamentare belga Marc Botenga (Left) la criticò con un intervento in Aula diventato virale sul web: "Partners in cosa? Nel genocidio? Nella pulizia etnica? Lei sa che la Corte Penale Internazionale ha chiesto l'arresto dei leader israeliani: queste parole non devono mai più essere pronunciate". Dopo che Kallas ha giustificato le mancate sanzioni dell'Ue a Israele affermando che le metterebbe ma che non c'è unanimità tra i 27 Stati membri, Botenga ha commentato che questo "è solo un modo per nascondersi perché non vuole prendere iniziative".