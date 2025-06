Kallas contro l’eurodeputata irlandese che critica il riarmo ma scivola sulla storia | Non conoscete l’oppressione Ma dimentica gli anni del terrorismo

Kaja Kallas, premier estone e figura chiave dell’Europa orientale, critica aspramente l’Eurodeputata irlandese per il suo atteggiamento pacifista e l’opposizione al riarmo. Tuttavia, nel farlo, scivola sulla storia, ignorando le sofferenze e le battaglie di un passato drammatico come il Bloody Sunday e il terrorismo che hanno segnato la sua terra. La memoria storica è fondamentale per comprendere le sfide di oggi.

Nella visione della baltica Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri con i natali in Estonia, l’Europa orientale era all’inferno sotto il tallone russo, al tempo della Guerra Fredda, mentre l’ Irlanda viveva il bengodi come il resto dell’Europa occidentale oltre la cortina di ferro. Dimenticando i morti del Bloody Sunday, il terrorismo, le lotte per i diritti civili, il conflitto esasperato tra cattolici e protestanti. Tanto che l’eurodeputata irlandese Kathleen Funchion del Sinn Féin (il partito nazionalista irlandese) ha chiesto a Kallas di ingranare la retromarcia e correggere le sue osservazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kallas contro l’eurodeputata irlandese che critica il riarmo, ma scivola sulla storia: “Non conoscete l’oppressione”. Ma dimentica gli anni del terrorismo

