Juventus Yildiz si racconta il talento pronto a brillare

Kenan Yildiz, talento emergente della Juventus, si apre in un'intervista esclusiva a La Stampa, rivelando la sua ambizione di lasciare il segno nel calcio europeo. A soli 20 anni, il turco si definisce già leader tecnico e affronta con determinazione le sfide del mondo professionistico, senza temere le pressioni. La sua crescita fulminea testimonia un carattere forte e una mentalità vincente, pronti a farlo brillare tra le stelle del calcio.

Kenan Yildiz, giovane stella della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Stampa che rivela la sua ambizione e la sua mentalità vincente. Il turco, a soli 20 anni, si sente già un leader tecnico della squadra. Non teme la pressione delle aspettative. La sua crescita esponenziale deriva da un mix

Juventus-Udinese, Tudor ritrova Yildiz. Probabili formazioni, orario e dove vederla - La Juventus affronta l'Udinese in una sfida cruciale per mantenere viva la corsa al quarto posto. Con Tudor che ritrova Yildiz, le probabilità di successo crescono.

Il mercato giovanile in casa Juventus è attivissimo la Juventus guarda ancora in Francia e monitora Leo Bamballi, terzino destro francese dell'OL che può giocare anche come centrale in una difesa a tre. Si lavora, come racconta Tuttojuve, per chiudere Vai su Facebook

Tudor Next Gen: chi sono i giovani Juve che Igor si porta al Mondiale per Club; Futuro Yildiz, Comolli cambia tutto: il piano della Juventus; Tudor: La sfida contro la Roma non è decisiva.

Juventus, Yildiz: ‚ÄúGol a ogni mio debutto? Fa piacere, io voglio segnare sempre‚ÄĚ - Tra Mondiale per Club, responsabilità e un ruolo dove riesce a esprimere il suo meglio: il talento turco si racconta ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Yildiz e l'ennesimo goal all'esordio: il messaggio della Juventus è chiaro - A 20 anni compiuti da pochi mesi, Kenan Yildiz è il secondo marcatore più giovane. Si legge su ilbianconero.com