Juventus Women ecco Cambiaghi | visite al J Medical per la nuova attaccante bianconera in arrivo dall’Inter – VIDEO

La Juventus Women si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Michela Cambiaghi, appena sbarcata al J Medical per le visite mediche. La nuova attaccante, proveniente dall’Inter, promette di rafforzare ancora di più il reparto offensivo bianconero. È un momento emozionante per i tifosi, che attendono con entusiasmo il debutto di questa promettente atleta. Restate con noi per scoprire come proseguirà questa avventura da protagonista.

Primo giorno da neo bianconera per Michela Cambiaghi. Come raccontato da , il club ha chiuso per l'arrivo dell'attaccante dall' Inter dopo la cessione di Sofia Cantore. Cambiaghi è al J Medical per le visite mediche.

