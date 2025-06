Juventus Women è ufficiale l’innesto di Cambiaghi | il comunicato svela tutti i dettagli dell’accordo!

La Juventus Women ha fatto ufficialmente un grande acquisto: Michela Cambiaghi è ora una nuova giocatrice bianconera. Dopo le visite mediche al JMedical, l’attaccante ha firmato il contratto, segnando un passo importante per la squadra. Con questo innesto, la Vecchia Signora si rafforza e si prepara a nuove sfide emozionanti nel campo femminile. La stagione promette grandi emozioni e successi, e tutto è ormai pronto per continuare a scrivere la storia.

Juventus Women, è ufficiale l’acquisto di Cambiaghi: arriva l’ufficialità che definisce il trasferimento! I dettagli. La Juventus Women ha finalmente chiuso la trattativa per portare Michela Cambiaghi tra le fila bianconere. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata al JMedical, l’attaccante ha posto la firma sul nuovo contratto che la legherà alla Vecchia Signora. Successivamente alla ratifica, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club bianconero, che ha dichiarato quanto segue. COMUNICATO – « Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Michela Cambiaghi, attaccante azzurra di grande qualità ed esperienza, all’interno del gruppo: la calciatrice, che in bianconero indosserà il numero 36, ha firmato un contratto che la legherà al nostro club fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com