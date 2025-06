Juventus Women Braghin parla di Cambiaghi | Mia prima scelta Sarebbe poco rispettoso…

La Juventus Women ha appena ufficializzato l’arrivo di Michela Cambiaghi, un’operazione che fa parlare di sé. Stefano Braghin, direttore sportivo bianconero, esprime entusiasmo e fiducia, sottolineando il valore di questa scelta per il team. Tuttavia, alcune voci critiche suggeriscono che questa possa non essere la prima opzione, facendo riflettere sulla strategia e le priorità della società. Scopriamo insieme le parole e le sensazioni di Braghin riguardo a questa importante acquisizione.

Juventus Women, Braghin commenta a caldo l’ufficialità del nuovo accordo con Cambiaghi: tutte le sensazioni a riguardo. Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Michela Cambiaghi sono arrivate anche le primissime impressioni di Stefano Braghin. Ecco cos’ha detto il Football Director della Juventus Women ai canali ufficiali bianconeri. PAROLE SU CAMBIAGHI – « Siamo felici di accogliere Michela, porta caratteristiche che saranno utili alle nostre soluzioni offensive. Non è arrivata per sostituire chi è andato via date le sue differenti qualità. Sarebbe riduttivo e poco rispettoso considerare Michela semplicemente un’alternativa: è una mia prima scelta, a prescindere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Braghin parla di Cambiaghi: «Mia prima scelta. Sarebbe poco rispettoso…»

Juventus Women, Braghin parla di Cambiaghi: «Siamo felici di accogliere Michela, perché porta queste caratteristiche che saranno utili» - La Juventus Women si arricchisce di un nuovo talento: Michela Cambiaghi. Stefano Braghin, il direttore sportivo, esprime tutta la sua soddisfazione per questa acquisizione, sottolineando come le sue qualità siano un valore aggiunto fondamentale per la squadra.

