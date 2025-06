Juventus Vlahovic vuole solo il Milan

Dusan Vlahovic sogna di vestire la maglia del Milan, desiderio che potrebbe diventare realtà se le condizioni giuste si presenteranno. Il suo cuore batte per i colori rossoneri, anche se l’ingaggio elevato rappresenta un importante ostacolo. Con il ritorno di Allegri in panchina, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti per questa ambiziosa trattativa. La domanda ora è: il Milan saprà convincere Vlahovic e farlo diventare il nuovo volto del loro attacco?

Dusan Vlahovic sogna un futuro in rossonero, ma l'ostacolo principale resta il suo ingaggio monstre da 12 milioni di euro netti a stagione. Secondo Tuttosport, il serbo preferisce il Milan, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, tecnico che lo conosce

