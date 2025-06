Juventus | Vlahovic il rifiuto che scuote la squadra

Dusan Vlahovic ha scelto di restare fermo, rifiutando ogni proposta di rinnovo inferiore ai attuali 12 milioni netti a stagione, scuotendo così le fondamenta della Juventus. La nuova dirigenza, guidata da Comolli, spinge per un accordo con ingaggio dimezzato, ma il serbo resiste, dimostrando di puntare al massimo. Una scelta che potrebbe influenzare il futuro del club e i suoi equilibri interni.

