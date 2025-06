Juventus Tudor cambia volto alla Juve

La Juventus di Tudor sta riscrivendo le regole del suo gioco, dando vita a un calcio più audace e spettacolare. Con un'ampia vittoria contro l'Al-Ain, il club torinese dimostra di aver trovato una nuova identità, segnata da un approccio offensivo e rinnovato entusiasmo. È il segnale di un cambiamento profondo che promette di riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano e internazionale.

La Juventus di Tudor: un'offensiva che cambia il volto del club La Juventus ha inaugurato il Mondiale per Club 2025 con un netto 5-0 contro l'Al-Ain, mostrando una nuova identità sotto la guida di Igor Tudor. Il tecnico croato ha portato una visione offensiva, rompendo con il passato recente.

