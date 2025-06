Juventus pioggia di milioni da Adidas

La Juventus, tra successi sul campo e mosse di mercato da capogiro, si prepara a conquistare il mondo con una pioggia di milioni da Adidas, segnando un nuovo capitolo della sua storia globale. Mentre i bianconeri calcano il palcoscenico internazionale, i dettagli delle loro avventure negli Stati Uniti rivelano emozioni, sfide e incontri inaspettati. Scopri come questa squadra si sta preparando a scrivere il futuro, tra vittorie, sponsor e incontri politici che fanno discutere.

La Juventus è impegnata negli Stati Uniti. Nella prima uscita al Mondiale per Club, i bianconeri hanno liquidato con un secco 5-0 gli egiziani dell’Al-Ain. Poi c’è stata la visita, di certo non tanto gradita dai calciatori a Trump. Dalle immagini vistoso l’imbarazzo di molti calciatori, gli statunitensi Weah e McKennie in primis, nello studio ovale con il Tycoon che parlava un po’ di calcio, un po’ di una terza Guerra Mondiale di certo da evitare. La societĂ bianconera ha tuttavia chiuso anche un importante accordo commerciale con Adidas che vale ben 408 milioni di euro. Juventus e Adidas. Questo quanto si legge sulla versione online de “Il Corriere dello Sport”: “Un nuovo accordo da 408 milioni di euro proietta la Juventus nel gotha delle sponsorizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juventus, pioggia di milioni da Adidas

Mercato Juventus, Elkann è pronto a fare grande i bianconeri: "pioggia" di milioni di euro per due priorità ! Gli identikit degli obiettivi e cosa serve a Madama per l'assalto finale

