Juventus | Perin verso l’addio

La Juventus si prepara a salutare un altro protagonista: Mattia Perin, il portiere in bilico tra passato e futuro. Dopo una stagione condizionata da infortuni e scelte tecniche, il numero uno spera di trovare una nuova occasione per brillare e rilanciarsi. La sua destinazione? Il mercato estivo è un bivio cruciale che potrebbe segnare il suo prossimo capitolo professionale. Resta da capire quale strada sceglierà Perin.

Perin al bivio, il mercato chiama Mattia Perin sembra destinato a salutare la Juventus. Il portiere, fermo per un infortunio e assente dalla rosa per il Mondiale per Club 2025, cerca una nuova sfida dove essere protagonista. Dopo una stagione con poche apparizioni alle spalle di Michele Di Gregorio

