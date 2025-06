Juventus parla Yildiz | Io leader tecnico? Non sento la pressione e sul mio ruolo

Kenan Yildiz si conferma protagonista indiscusso della Juventus, dimostrando sicurezza e leadership sul campo. Con la sua maturità tecnica e l’assenza di pressione, si distingue come un punto fermo nel team, pronto a guidare i bianconeri verso nuovi traguardi. La sua determinazione e talento sono la chiave per il futuro della squadra, e ora più che mai, la Juventus può contare su di lui per scrivere pagine vincenti.

Kenan Yildiz, che è stato fra i protagonisti della vittoria della Juventus all`esordio nella prima gara al Mondiale per Club, vinta dai bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - La stagione di Pierre Kalulu si conclude amaramente, con la squalifica che lo tiene lontano dal campo nelle ultime due partite della Juventus.

