Juventus pagata la clausola | colpaccio in attacco

La Vecchia Signora è pronta ad accogliere il giocatore grazie al colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. La Juventus, determinata a rinforzarsi, ha deciso di pagare la clausola rescissoria, svelando un vero e proprio colpaccio in attacco. Questo investimento strategico promette di infiammare il calciomercato e di rilanciare le ambizioni della squadra nella prossima stagione.

Grande colpo della Juventus per quanto riguarda il reparto offensivo. I bianconeri, infatti, hanno deciso di pagare la clausola rescissoria. Arrivano novità per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. I bianconeri, impegnati in questo momento al Mondiale per Club, hanno deciso di portare a termine il primo acquisto a titolo definitivo in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora è pronta ad accogliere il giocatore grazie al pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Calciomercato, la Juventus ha deciso: Conceição sarà acquistato. Il futuro di Francisco Conceição è sempre stato in dubbio, in particolar modo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Rompipallone.it