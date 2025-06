juventus occhi su aguerd e balerdi per la difesa

La Juventus rafforza la sua linea difensiva con un occhio rivolto al futuro: tra scambi e trattative, i bianconeri puntano a Nayef Aguerd del West Ham e a Balerdi, con l’obiettivo di consolidare la rosa per la stagione 2025/26. La caccia ai rinforzi si intensifica, mentre i tifosi sognano una difesa più solida e competitiva. Le prossime settimane saranno decisive per il colpo finale, che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Uno scambio con Rugani per arrivare ad Aguerd e rinforzare la difesa La Juventus punta a Nayef Aguerd per rafforzare il reparto difensivo in vista della stagione 202526. Secondo Sky Sport, i bianconeri hanno avviato contatti con il West Ham per il centrale marocchino, classe 1996, reduce da un prestito