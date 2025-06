Juventus | Nico Gonzalez assenza che scuote i bianconeri

La Juventus ha inaugurato il Mondiale per Club 2025 senza Nico Gonzalez, lasciando i tifosi e la squadra a interrogarsi sul suo ruolo futuro. L’assenza dell’attaccante argentino, arrivato con grandi speranze ma frenato da infortuni, pesa sull’umore e sulle strategie bianconere. La partita contro l’Al Ain ha messo in evidenza le sfide di una rosa che deve trovare nuove soluzioni. La sua assenza potrebbe rivelarsi più di una semplice lacuna, diventando un crocevia cruciale per il prosieguo della stagione.

Un debutto senza Gonzalez La Juventus ha aperto il Mondiale per Club 2025 con la sfida contro l'Al Ain, ma Nico Gonzalez è rimasto a guardare per tutti i 90 minuti, sollevando interrogativi sul suo ruolo. L'argentino, arrivato con grandi aspettative, non ha brillato nella stagione 2024-25, complicata da infortuni

