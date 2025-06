Juventus in festa | è tutto fatto affare chiuso per 30 milioni

La Juventus, fresca di un esordio vincente al Mondiale per Club, non perde tempo e si prepara a consolidare il suo organico. Dopo aver concluso un affare da 30 milioni, i bianconeri lavorano con Tudor per le prossime sfide, e il mercato resta una priorità . Tra colpi già chiusi e trattative in corso, il club punta a rafforzarsi ulteriormente: l’affare che sta entrando nella fase finale promette di essere decisivo per il futuro della squadra.

La Juventus sta continuando a prepararsi per gli impegni del Mondiale per Club, ma sta lavorando anche sul mercato: si chiude l’affare per 30 milioni. La Juventus, dopo un super esordio al Mondiale per Club, sta continuando a lavorare con Igor Tudor per le prossime gare da disputare. Nel frattempo la società sta lavorando anche e soprattutto sul mercato: serviranno operazioni mirate e per una in particolare l’affare sembra essere in dirittura d’arrivo. (ANSA Foto) – Tvplay.it La Juventus è alla ricerca di rinforzi in difesa, ma anche e soprattutto per l’attacco dove Milik sembra essere sempre più lontano così come Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Tvplay.it