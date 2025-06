Juventus contatti col West Ham per Aguerd | Primapagina

La Juventus si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su innesti di qualità. Secondo Calciomercato.com, l’attenzione è rivolta al mercato internazionale, con il possibile arrivo di un difensore centrale di spessore. Tra i nomi sul taccuino c’è anche quello di Aguerd del West Ham, un nome che potrebbe fare la differenza. La strategia dei bianconeri promette sorprese: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

2025-06-19 23:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La Juventus cerca nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. L’allenatore confermato Igor Tudor ha chiesto pochi innesti, ma di sostanza, e uno di questi potrebbe arrivare alla voce del difensore centrale. Col rientro di Bremer dal grave infortunio al ginocchio sinistro dello scorso ottobre previsto solo per l’inizio del campionato ad agosto e le valutazioni ancora in corso sull’inglese Kelly (riscattato dal Newcastle), i bianconeri valutano l’inserimento di un altro calciatore e, secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore sono stati avviati dei contatti per Nayef Aguerd del West Ham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

