Juventus basta telenovele su Berardi e Sancho | soliti nomi riciclati

una svolta che possa rilanciare il suo progetto e rinvigorire la rosa, dall’altra i nomi di sempre, riproposti come nuovi protagonisti di una soap senza fine. Basta con le stesse storie: è ora di vedere i fatti, non solo rumor e speculazioni. La Juventus merita un nuovo capitolo, all’altezza della sua storia e delle sue ambizioni.

Sempre le stesse storie: Berardi, Sancho e il teatrino estivo. Berardi alla Juventus. Sancho in prestito. I titoloni si rincorrono come ogni estate. Puntuali come le zanzare a luglio, e fastidiosi quasi quanto. Non c'è finestra di mercato senza che la Juve venga tirata dentro telenovele trite e ritrite, che sanno più di clickbait che di trattative reali. I protagonisti cambiano poco, il copione nemmeno. Da una parte la Juventus, alla ricerca di rinforzi. Dall'altra giocatori che ogni anno sembrano vicini, ma che puntualmente finiscono altrove o restano dov'erano. Il "pollo di turno": chi ci casca questa volta?.