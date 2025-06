Juvecaserta 2021 conclusa la prima settimana del Camp per l’inclusione

La prima settimana del Camp per l’inclusione, organizzato dalla Juvecaserta 2021, si è conclusa con entusiasmo e energia, riempiendo di speranza e passione il cuore dei giovani partecipanti. Un’esperienza che va oltre il basket, promuovendo valori di integrazione, divertimento e crescita personale. Con il supporto di partner come Intesasanpaolo e le collaborazioni delle Associazioni Nuova Idea ed Open Mind, il progetto si prefigge di creare un impatto duraturo nel mondo dello sport e della comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti In un clima di grande entusiasmo si è chiusa la prima settimana del Camp per l'inclusione promosso ed organizzato dalla Juvecaserta 2021 con la partecipazione di tanti giovanissimi atleti pronti a migliorare le loro abilità cestistiche e vivere un'esperienza unica di sport e divertimento. Quest'anno, con la collaborazione delle Associazioni Nuova Idea ed Open Mind, il camp, avvalendosi del supporto di Intesasanpaolo, partner for inclusion del club bianconero, ha coinvolto anche gli allievi diversamente abili, creando un'occasione concreta di incontro e scambio tra giovani atleti e ragazzi con disabilità, per dimostrare come lo sport in generale ed il basket, in particolare, possa abbattere barriere, costruire relazioni e promuovere una cultura autenticamente inclusiva.

