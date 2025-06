Juve Tudor cerca conferme | contro il Wydad lo stesso attacco del 5-0 all' Al Ain Koop migliora

Juventus e Tudor si preparano ad affrontare il Wydad con la voglia di confermare il loro potenziale dopo l’ottima prestazione contro l’Al Ain. Mentre Koop migliora e l’attacco si mostra più affiatato, la vera svolta arriverà solo dopo l’ultimo allenamento in vista della sfida di domenica. Le ultime prove alimentano le speranze di un tridente ancora decisivo, pronto a scrivere un altro capitolo di successo.

La certezza si avrà soltanto dopo l'ultimo allenamento in vista della seconda gara in programma domenica, ma le prove delle ultime ore fanno salire le quotazioni del tridente già decisivo a Washington.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Conferme totali: ci sarà #Tudor sulla panchina della #Juventus al Mondiale per Club Vai su X

Si diceva che Tudor non lo considerasse importante per la sua Juventus. Invece su questo ragazzo ha fatto un lavoro straordinario. L'ha accentrato, l'ha reso più trequartista. È diventato un giocatore più decisivo. È migliorato tantissimo nella scelta dei tempi di Vai su Facebook

Juve, risale David: i costi sono alti. Si cerca una soluzione per Kolo Muani - L’attaccante in scadenza di contratto con il Lille chiede tanto di ingaggio e gli agenti sparano alto sulle commissioni, ma diventa il numero uno con Gyokeres verso l’Arsenal. msn.com scrive

Moggi infiamma i tifosi bianconeri: “Vi do una notizia certa sulla Juventus” - Luciano Moggi si sofferma sul mercato della Juventus: l'ex DG bianconero esclude l'arrivo di un big in attacco ... Riporta calciomercato.it