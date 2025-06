Juve risale David | i costi sono alti Si cerca una soluzione per Kolo Muani

La Juventus si trova in un momento di grande fermento: con Vlahovic in uscita, la ricerca di un nuovo centravanti si intensifica, ma i costi restano elevati. La speranza di trovare un sostituto di livello come Kolo Muani si fa sempre più concreta, anche se il mercato richiede pazienza e strategie efficaci. La sfida è ardua, ma i bianconeri sono determinati a rivoluzionare l’attacco e tornare protagonista. La soluzione potrebbe essere dietro l’angolo, bisogna solo aspettare.

Torino, 20 giugno 2025 – La Juve cerca una punta, ma non è facile. Si vuole ripartire da un nuovo centravanti titolare, Dusan Vlahovic resta in uscita ed è un problema, e per ora i costi non si abbassano. Anzi. Se Victor Osimhen, per il Napoli, almeno verso il mercato italiano, costa circa 100 milioni, su Viktor Gyokeres sembra spuntarla l’Arsenal, anche se lo Sporting Lisbona tiene duro sulla cifra di cessione. Così, la lista di mercato dei dirigenti juventini, in attesa di direttore tecnico e direttore sportivo, vira su Jonathan David, attaccante canadese che si svincolerà dal Lille. Il problema, nonostante il parametro zero, sono i costi di ingaggio e commissioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, risale David: i costi sono alti. Si cerca una soluzione per Kolo Muani

In questa notizia si parla di: juve - costi - cerca - risale

Krstovic Lecce, la Juve vuole a tutti i costi il centravanti. Proposto addirittura uno scambio importante - La Juventus continua a spingere per ottenere il centravanti del Lecce, Krstovic, offrendo anche uno scambio importante.

Daniele Rugani convocato a sorpresa dalla Nazionale Italiana Novità dell'ultim'ora per la Juventus: il CT Spalletti ha infatti convocato Daniele Rugani in Nazionale L'ultima volta per il centrale bianconero con l'Italia risale al 2018, ben 7 anni fa. Ruga Vai su Facebook

#Gasperini oggi ha una priorità : verificare con la #Roma dopo il vertice di ieri che ci siano tutte le condizioni per costruire una squadra competitiva. L'ultimo contatto reale con la #Juve risale a parecchi giorni fa. Questo è ORA, poi vedremo. (Piccolo estratto a Vai su X

Juve, risale David: i costi sono alti. Si cerca una soluzione per Kolo Muani; La Juventus risale in Borsa nonostante la Coppa Italia: ecco perché; Tudor risale, Mancini si allontana: ma come giocherebbe la Juventus con l'ex CT dell'Italia?.

Juve, risale David: i costi sono alti. Si cerca una soluzione per Kolo Muani - L’attaccante in scadenza di contratto con il Lille chiede tanto di ingaggio e gli agenti sparano alto sulle commissioni, ma diventa il numero uno con Gyokeres verso l’Arsenal. sport.quotidiano.net scrive

LA JUVE IN CERCA DEI TASSELLI - Juventus 2025: servono leader, esperienza e qualità per tornare a vincere La Juventus sta pianificando una profonda rivoluzione in vista della stagione 2025/26. Lo riporta tuttojuve.com