Juve no Gyokeres e bivio Vlahovic | 60 milioni per il nuovo bomber

La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale nel suo attacco: mantenere Vlahovic o puntare su un nuovo bomber. Con un’offerta di 60 milioni per Viktor Gyokeres, i bianconeri cercano di rinforzare il reparto offensivo, ma il futuro del serbo rimane incerto. Il mercato si accende e le scelte diventano decisive: quale strada prenderà la Vecchia Signora? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Le ultime sull’attacco bianconero nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda su Youtube Focus sulla Juventus nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube. I bianconeri sono sempre a caccia di un centravanti che possa sostituire Dusan Vlahovic, ammesso che si riescano a trovare acquirenti per il classe 2000 serbo. Come raccontato in anteprima da Calciomercato.it, il primo obiettivo è Viktor Gyokeres. O meglio era, poichĂ© nonostante i bianconeri fossero disposti a pagare i 70 milioni di euro chiesti dallo Sporting CP per il cartellino, lo svedese preferirebbe trasferirsi in Premier League, nella fattispecie all’ Arsenal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, no Gyokeres e bivio Vlahovic: 60 milioni per il nuovo bomber

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - gyokeres - bivio

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

NO Gyokeres, 60 Milioni per il NUOVO Bomber alla JUVENTUS e bivio Vlahovic VIDEO QUI: Vai su X

#Primapagina #Tuttosport 16/06/2025 Intervista a #Cambiaso: "Voglio restare alla #Juventus" #JohnElkann #MondialeperClub #Juve #Yildiz #Gattuso #Elkann #Tudor #Jupensiero Vai su Facebook

Juve, no Gyokeres e bivio Vlahovic: 60 milioni per il nuovo bomber; Juve, il piano per Gyökeres: dipende tutto da Vlahovic; Juventus, Gyokeres e Osimhen: come cambia la situazione in attacco.

Juve, no Gyokeres e bivio Vlahovic: 60 milioni per il nuovo bomber - Gyokeres Osimhen Vlahovic le ultimissime sull'attacco della Juventus nel programma Ti Amo Calciomercato in onda su Youtube ... Lo riporta calciomercato.it

Juventus, Gyokeres e Osimhen: come cambia la situazione in attacco - La Juventus punta sul Mondiale per Club 2025: cedere Vlahovic per inseguire Osimhen o Gyokeres e definire il futuro di Kolo Muani e Conceição. msn.com scrive