La Juventus si prepara a salutare Nico Gonzalez, il cui addio potrebbe finanziare un colpo importante dal Palmeiras. In grande spolvero al Mondiale per club, il suo profilo si adatta perfettamente alla filosofia di gioco di Igor Tudor. Le prossime ore saranno decisive per le mosse di calciomercato e non solo: l'ottimo avvio della squadra nel torneo accende speranze e strategie future per i bianconeri.

La Juve si prepara a cedere Nico Gonzalez ed in tal senso il suo addio può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Palmeiras. Si è messo in mostra al Mondiale per club ed è un profilo perfetto per il gioco che ha in mente Igor Tudor. Sono ore a dir poco cruciali in sede di calciomercato e non solo per i bianconeri. L’ottimo inizio al Mondiale per club fa ben sperare sulle risposte che ha dato la squadra ed in questa competizione l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Per questo Igor Tudor non vuole dare limiti ai suoi uomini e puntare a fare il meglio possibile. Da questo punto di vista, però, è stato molto chiaro il tecnico croato, che ha indicato quelle che sono le prioritĂ in sede di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, Nico Gonzalez ai saluti: finanzia il colpo dal Palmeiras

Nico Paz Juve, l’argentino rivela: «Futuro? In questo momento non guardo al breve termine. Vi svelo qual è il mio sogno» - Nico Paz, giovane talento argentino del Como, ha recentemente rivelato le sue ambizioni in un'intervista esclusiva.

Juventus, Nico Gonzalez regala il colpo scudetto 2026: lo scambio è da non credere! Cosa sta succedendo https://blstg.news/eQdE/ Vai su Facebook

Corsport - Lazio interessata a Nico Gonzalez, per la Juve è cedibile - La Lazio sarebbe interessata all'acquisto del cartellino di Nico Gonzalez, ala classe 1998 della nazionale argentina e della Juventus. Lo riporta tuttojuve.com