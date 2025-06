Juve dall’imbarazzo alla festa In fuorigioco nello show di Trump Kolo Muani e Yildiz per la goleada

La Juventus di Igor Tudor, tra vittoria schiacciante e sorprese, ha scatenato un vero terremoto nel Mondiale per Club, con Kolo Muani, Yildiz e Conceição protagonisti di una goleada che ha lasciato il segno. Il debutto dei bianconeri, tra entusiasmo e qualche imbarazzo, apre nuovi scenari per il futuro, mentre i tifosi attendono con trepidazione le prossime sfide. La squadra ha dimostrato di essere pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi e sorprese.

di Lorenzo Longhi Kolo Muani, Yildiz, Conceição: ci sarebbe l’imbarazzo della scelta nel raccontare i protagonisti del debutto della non ancora nuova Juventus del confermato Igor Tudor al Mondiale per Club, perché il 5-0 contro gli emiratini dell’Al-Ain a Washington, al di là degli effetti benefici sulla classifica del girone dei bianconeri in chiave qualificazione, ha portato con sé anche una serie di risposte di sicuro interesse, per quanto al netto di domande (leggasi avversari) non certo così sfidanti. Eppure all’imbarazzo della scelta si è andata presto a sostituire la scelta dell’imbarazzo, quello che, su scala mondiale, ha coinvolto il club – e, in un certo senso, lo ha anche travolto, dal punto di vista mediatico – quando, nel contesto di un invito di cortesia alla Casa Bianca, organizzato dal presidente della Fifa Gianni Infantino, la delegazione juventina presente allo Studio Ovale (con John Elkann, Chiellini, Tudor, Locatelli, Gatti, Vlahovic e gli statunitensi Weah e McKennie, che peraltro è andato in campo con la fascia di capitano) si è trovata a fare da scenografia, in abiti di rappresentanza, a una conferenza stampa nella quale Donald Trump si è trovato a parlare di Iran, Israele e guerra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, dall’imbarazzo alla festa. In fuorigioco nello show di Trump. Kolo Muani e Yildiz per la goleada

