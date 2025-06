Juve cosa va e cosa no | Yildiz protagonista Alberto Costa cresce Occhio ai cali di concentrazione

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Yildiz protagonista e Alberto Costa che cresce, ma occhio ai cali di concentrazione. Dopo il grande debutto contro l’Al Ain al Mondiale per club, analizziamo cosa funziona e cosa no: i punti di forza che possono proiettare i bianconeri verso la gloria e le insidie da evitare. Ecco gli spunti migliori e peggiori di questa avventura emozionante.

Gli spunti migliori e peggiori dopo il grande debutto della Juventus contro l'Al Ain al Mondiale per club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, cosa va e cosa no: Yildiz protagonista, Alberto Costa cresce. Occhio ai cali di concentrazione

In questa notizia si parla di: cosa - juve - yildiz - protagonista

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - L'esterno bianconero Cambiaso reduce da un infortunio, ha ricevuto buone notizie a metà riguardo alle sue condizioni.

La Juventus azzanna il Mondiale per Club e si impone per 5-0 contro l'Al-Ain ? In gol per i bianconeri Yildiz e Kolo Muani e Conceição con due doppiette ? Un inizio davvero promettente, dove possono arrivare I bianconeri? #alainjuventus #juventusfc Vai su Facebook

Juve, cosa va e cosa no: Yildiz protagonista, Alberto Costa cresce. Occhio ai cali di concentrazione; Sciocchezza di Yildiz, espulso in Juve-Monza: quante giornate di squalifica rischia, il regolamento; Yildiz tra Del Piero, Venezia e Mendes: cosa succede.

Juventus, parla Yildiz: "Io leader tecnico? Non sento la pressione, e sul mio ruolo..." - Kenan Yildiz, che è stato fra i protagonisti della vittoria della Juventus all`esordio nella prima gara al Mondiale per Club, vinta dai bianconeri per 5- msn.com scrive

Yildiz: 'Leader tecnico della Juventus? Non sento la pressione, voglio segnare sempre' - Kenan Yildiz, protagonista con tanto di goal all'esordio nella prima gara ufficiale della Juventus al Mondiale per Club vinta per 5- Come scrive ilbianconero.com